Hatay'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Hatay
Hatay Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Amanos Dağları kırsalında jandarma birimleri tarafından yapılan planlı operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam ettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.