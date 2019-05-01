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Konya merkezli 4 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Konya'da teşekkül halinde izinsiz kazı yaptığı, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığına karıştığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 23'ü yakalandı.

Ahmet Akbıyık   | 01.05.2019
Konya merkezli 4 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Konya

Konya merkezli 4 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çumra ve Güneysınır ilçelerinde teşekkül halinde izinsiz kazı yaptığı, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı olayına karıştığı iddiasıyla Mahmut M, Ahmet F, Rahman A, Mehmet C. ve Kenan D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadeleri üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Konya, Mersin, Adana, Isparta ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Baskınlarda 18 kişi daha gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Zanlıların yakalandıkları yerlerde yapılan aramalarda, 422'sinin tarihi değeri olabileceği düşünülen bin 279 obje, 4 dedektör, kazılarda kullanılan çok sayıda malzeme, tarihi eser incelenmesinde kullanılan test kiti, bir tabanca, 4 av tüfeği ve 125 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin, kurdukları imalathanede, sikke ve heykel gibi tarihi eserlerin kalıbını kullanarak sahtesini yapıp sattıkları tespit edildi.

İfadeleri alınan şüphelilerden 13'ü serbest bırakılırken, 10'unun jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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