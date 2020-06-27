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Hatay'da 12 günlük bebeğe katarakt ameliyatı yapıldı

Hatay'da gözünde doğumsal katarakt bulunduğu belirlenen 12 günlük erkek bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Lale Köklü Karagöz   | 27.06.2020
Hatay'da 12 günlük bebeğe katarakt ameliyatı yapıldı

Hatay

Özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Antakya ilçesinde dünyaya gelen Bedia ve Halil Özkaya çiftinin bebeğine, rutin göz taramasında katarakt teşhisi konuldu.

Bunun üzerine Özkaya ailesi bebekleriyle göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Hamit Özen'e başvurdu.

Muayene sonrası 12 günlük bebek, gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

"Bu durum 10 bin doğumda 1 ila 4 oranında karşımıza çıkabiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Hamit Özen, yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerde de doğumsal katarakt oluşabildiğini belirtti.

Henüz 12 günlük bebek için gerçekleştirdikleri katarakt ameliyatının dünyada nadir yapılan operasyon türlerinden olduğunu anlatan Özen, şunları kaydetti:

"Literatürde bu yaşta ameliyat edilen olgular nadiren gözükmektedir. Bebeğin doğuştan sol gözünde oluşan bulanıklıklar yeni doğan kataraktı olarak tanımlanmaktadır. Bu durum 10 bin doğumda 1 ila 4 oranında karşımıza çıkabiliyor. Doğumsal katarakt, lensin tek veya çift taraflı saydamlığını kaybetmesi ve opaklaşmasıdır. Doğuştan kataraktlar, annenin gebelik sırasında geçirdiği enfeksiyonlara, kullanılan ilaçlara bağlı ortaya çıkabildiği gibi hiçbir nedene bağlı olmadan da oluşabilmektedir. Bir göz bebeğinin diğerinden farklı renkte olması veya gözde kayma, doğumsal kataraktın belirtisi olabilir."

Op. Dr. Özen, 12 günlük bebeğin başarılı bir operasyon geçirdiğini ve sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edildiğini belirtti.


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