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Hatay Reyhanlı'da sınır mahallesi bayraklarla donatıldı

Askeri hareketliliğin sürdüğü Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Cem Genco,Hilmi Tunahan Karakaya   | 16.02.2020
Hatay Reyhanlı'da sınır mahallesi bayraklarla donatıldı Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı, Suriye sınırındaki Oğulpınar Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, evlerine Türk bayrağı astı.

Çocuklar, geçen askeri araçlardaki personele Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklar zaman zaman askeri araçların önünü keserek, ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attı.


Mahalle sakinleri tarafından askeri araçların geçiş istikametindeki yol üzerinde duvarlara, ''Önce Vatan'' yazısıyla Türk bayrağı resmedildi.

''Dualarımız asker ağabeylerimizle''

14 yaşındaki Hasan Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerleri çok sevdiği için onları Türk bayraklarıyla karşıladığını söyledi.

"Dualarımız asker ağabeylerimizle" diyen Göçer, ''Allah onların yardımcıları olsun, ayaklarına taş değdirmesin. Askerler geçerken onlara el sallıyoruz. Bizim dualarımız her zaman onlarla. İnşallah ailelerine sağ salim dönsünler.'' dedi.

11 yaşındaki Mehmet Şanverdi de, askerleri çok sevdiğini ve sevgi gösterisinde bulunduklarını belirtti.

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