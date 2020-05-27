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Haşhaş tarlaları 'mor beyaz' gelinliğini giydi

Afyonkarahisar'ın da adını aldığı, afyon bitkisi, tarlalarda açan mor ve beyaz çiçekleriyle görsel şölen sunuyor.

Canan Tükelay   | 27.05.2020
Haşhaş tarlaları 'mor beyaz' gelinliğini giydi Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

Türkiye'deki üretiminin yüzde 80'i Afyonkarahisar ve çevre illerde yapılan haşhaş, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. 

Tıpta kullanılmasının yanı sıra sofraları da süsleyen haşhaş, kozmetik sanayisinin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın simgesi olan mor beyaz renklerin, haşhaş renklerinden geldiğini söyledi.

Çobanlar ile Bolvadin ilçesi bölgesinde bulunan Alkaloid fabrikasının, Türkiye'de tek olduğunu belirten Altuntaş, "Bu bölgede gerek beyaz haşhaş dediğimiz sanayide kullanılan haşhaş, gerek mor haşhaş hem sanayide hem de hamur işlerimizin olmazsa olmazıdır. Çiftçilerin de alternatif ürün noktasında gelir elde ettikleri ve ekonomiye ciddi kaynak sağlayan ürünümüz." dedi.

Altuntaş, haşhaşların çiçek açtığını belirterek şunları kaydetti:

"Çiçekleri döktükten sonra yaklaşık bir ay sonra hasat olacak. İlçemizde de ciddi oranda haşhaş ekimi yapılmaktadır. Türkiye'nin haşhaş üretimi Ege Bölgesi'yle sınırlı, her bölgede ekilemiyor. Fabrikanın bu bölgede olmasından dolayı Uşak, Kütahya, Isparta ekseninde haşhaş ekimi gerçekleşiyor. Yüzde 80 civarı Afyonkarahisar'da üretim yapılıyor. Haşhaşın kabuğundan daha evvel çizme işi olurdu. Bu olay fabrikada işlenerek kabuğundaki maddeler alınarak tıbbi olarak ilaç sanayinde kullanılıyor. Bu konuda da hükümetin ve AK Parti Afyonkarahisar milletvekillerinin ilaç üretimi noktasında bir çalışması var. İnşallah daha iyi bir sonuç alırlar."

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