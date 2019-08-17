Euro
6.17
Dolar
5.58
BIST 100
95,734.17
Altın
1,511.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hasankeyf-2 Köprüsü'nün iki yakası birleşti

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, eylül ayının sonunda tek yönlü hizmete açılacak.

Selman Tür   | 17.08.2019
Hasankeyf-2 Köprüsü'nün iki yakası birleşti

Batman

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren ve Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nün iki yakası birleşti. 

Hasankeyf ilçesinde yapımı devam eden ve bölünmüş yoldan oluşan köprü üzerinde yaya geçişi de yer alacak.

Ayakları 42 metre derinliğe kazılan fore kazıklar üzerine inşa edilen ve 6 yıldır aralıksız süren çalışmaların ardından 14 ayağı tamamlanan köprünün inşasında sona gelindi.

850 milyon liralık bütçeyle yapılan bin 80 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğinde ve 105 metre yüksekliğindeki köprünün her bir kolonu, bin 800 ton demir ve 10 bin metreküp beton kullanılarak inşa edildi.

Tek şeridi birleşen Hasankeyf-2 Köprüsü, tek yönlü olarak eylül ayının sonunda hizmete açılacak. Köprünün diğer yönü ise kalan 20 metrelik bölümünün ve diğer çalışmaların tamamlanmasıyla yıl sonunda hizmete girecek. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe

Benzer haberler

Hasankeyf-2 Köprüsü'nün iki yakası birleşti

Hasankeyf-2 Köprüsü'nün iki yakası birleşti

Yeni ve modern Hasankeyf'te sona gelindi

Ilısu Barajı'nda su tutma testleri başladı

HDP'li belediyenin ağaç kesimine tepki

HDP'li belediyenin ağaç kesimine tepki
Sason yaylalarında sütün tulum peynirine yolculuğu

Sason yaylalarında sütün tulum peynirine yolculuğu