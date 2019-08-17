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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 17.08.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' paylaşımı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."

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