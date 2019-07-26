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Hakkari'deki operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

26.07.2019
Hakkari'deki operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bugün ilimiz Şemdinli ilçesi Akbal köyü Çimenli Dere mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 2 seyyar dipçikli AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 seri numarasız el bombası, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 430 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 30 dragunov keskin nişancı tüfeği fişeği, siyah-beyaz desenli puşi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

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