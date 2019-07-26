Euro
6.30
Dolar
5.66
BIST 100
102,648.00
Altın
1,419.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul merkezli lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, lüks otomobil kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.

İlyas Kaçar   | 26.07.2019
İstanbul merkezli lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, lüks otomobil kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ÖTV ve KDV'leri kısmen ödenerek ithali yapılan, ödeme yapılmaksızın kaçak yollardan ya da turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye’ye getirilen ve ülke dışına çıkarılmayan, yurt dışında çalıntı kayıtları olan ve İNTERPOL tarafından arama listesine alınan araçlarla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli noterliklerde sahte belgelerle tescil işlemlerinin yapıldığı belirlenen İstanbul’da 15, Van, Mersin, Ağrı ve Ankara’da birer olmak üzere 19 lüks otomobile el konuldu, 21 şüpheli de gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında el konulan lüks otomobiller, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi.

Haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem başlatılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez krizi sonrası Umman dış politikasındaki arayışlar
İmran Han’ın ABD ziyareti ve Pakistan'ın yeni dış politika vizyonu
Ukrayna siyasetinde yeni dönem
Suudi tahtı üzerinde Yemen kabusu
Üniversite bölüm tercihlerinde ne seçiyoruz? Bölüm, meslek ve kariyer

Benzer haberler

İstanbul merkezli lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul merkezli lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı

Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

'FaceApp' uygulamasıyla dolandırıcılık

Adana'da 3 ton 280 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'da 3 ton 280 litre etil alkol ele geçirildi
Siirt'te PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Sosyal medyadan 'Avcı kız' tuzağına polis operasyonu

Sosyal medyadan 'Avcı kız' tuzağına polis operasyonu