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Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 10.08.2020
Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit Fotoğaf: Yılmaz Yıldız - Anadolu Ajansı

Hakkari

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan 2 özel harekat polisi için tören düzenlendi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndaki törende, şehit polisler Adnan Kısar ve Osman Gül'ün Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehitlerin naaşları silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde uçağa konuldu. 

Şehit Kısar'ın cenazesi memleketi Antalya'ya, şehit Gül'ün cenazesi ise Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Törene, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, polisler ve askerler katıldı.

Acı haber Antalya'ya ulaştı

Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 52 yaşında şehit olan özel harekat polisi Adnan Kısar'ın acı haberi Kaş ilçesindeki annesine verildi. 

Kınık Mahallesi'ne gelen Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Serdar Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, şehit polisin 85 yaşındaki annesi Münevver Kısar'a gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından oğlunun şehadet haberini verdi. 

Şehidin büyük üzüntü yaşayan annesi, "Emekli olacağını, artık gitmeyeceğini söylemiştin. Beni 4-5 gündür aramamıştın, gün aşırı arardın. Hani gelecektin? Emekli olup bir daha gitmeyecektin." diye gözyaşı döktü.

Şehidin annesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. 

Kısar'ın cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Kınık Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. 

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