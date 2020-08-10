İlk Rus turist kafilesi geldi

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Türkiye

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi

Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 519 Rus turist, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.

Hatice Özdemir Tosun, Ali Rıza Akkır, Ömer Kundakçı   | 10.08.2020
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi /AA

Antalya, Muğla

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi

Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla 519 Rus turist, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı ) 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a inmeye başladı. 

Moskova Sheremetyevo Havalimanından kalkan uçak, saat 03.25'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. Termal kameralardan geçen ve belirli noktalara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte eden turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

"Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özlemiştik, merhaba Türkiye"

Havalimanından ayrılan Rus turistler, "Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özlemiştik, merhaba Türkiye." ifadesini kullandı.

                    

178 Rus turist Muğla'da

Türkiye ile Rusya arasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla 178 Rus turist, Muğla'ya geldi.

Kovid-19 nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlandı. 

Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan uçak, saat 07.20'de Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. 

Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. Termal kameralardan geçen turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti. 

Rusya'da avukatlık yapan Rustam Baigildeev (35) AA muhabirine, Türkiye'ye uçuşların başlaması dolayısıyla çok memnun olduklarını söyledi.

Kovid-19 sürecini Türkiye'nin iyi yönettiğini belirten Baigildeev, "Türkiye sınırlarını kısa sürede açabildi. İlk kez Türkiye'ye geldim. Marmaris hakkında çok güzel şeyler duyduk. Bunun için tatil için Türkiye'yi seçtik." dedi.

Öte yandan, gün içerisinde Rusya'dan Dalaman Havalimanı'na 5 uçuşun daha gerçekleştirileceği bildirildi.

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