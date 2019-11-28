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Türkiye

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de Davul Tepe üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 28.11.2019
Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Davul Tepe üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtilerek "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

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