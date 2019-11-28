Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de Davul Tepe üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Davul Tepe üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtilerek "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.