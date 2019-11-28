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İzmir Valisi Ayyıldız: Yazının kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendiriliyor

İzmir Valisi Ayyıldız, İzmir'de Alevi bir vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin, "Emniyetimizin yaptığı çalışmada kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir." dedi.

Şafak Yel   | 28.11.2019
İzmir Valisi Ayyıldız: Yazının kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendiriliyor

İzmir

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde yaşayan Bayram Şenol adlı vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın devam ettiğini belirtti. 

Söz konusu mahallede Alevi vatandaşların yaşadığını vurgulayan Ayyıldız, "Emniyetimizin yaptığı çalışmada yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat devam etmektedir." diye konuştu.


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