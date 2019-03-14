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Türkiye

Hakkari'de teröristlere ait 8 sığınak ve mevzi imha edildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 8 sığınak ve mevzi kullanılamaz hale getirildi.

14.03.2019
Hakkari'de teröristlere ait 8 sığınak ve mevzi imha edildi

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 8 sığınak ve mevzi kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yüksekova ilçesinin Sarıkaya ve Yediveren köyleri kırsalında dün operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon neticesinde 8 sığınak ve mevzi tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Aynı operasyon kapsamında uygulanan yol kontrol faaliyetinde ise Türkiye topraklarına yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 3'ü İran, 5'i Sierra Leone uyruklu 8 kişi yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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