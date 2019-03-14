Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
102,432.30
Altın
1,295.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon’un Araklı ilçesinde halka hitap ediyor AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" programında konuşuyor
logo
Türkiye

HDP'nin seçim afişleri 'terör propagandası' gerekçesiyle toplatıldı

Şanlıurfa'da HDP'nin üzerinde Kürtçe "Savaştan sonra barış bizimdir" yazılı afiş ve pankartları mahkeme kararıyla kaldırıldı.

Rauf Maltaş   | 14.03.2019
HDP'nin seçim afişleri 'terör propagandası' gerekçesiyle toplatıldı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da HDP'nin seçim afişleri, "terör propagandası" içerdiği gerekçesiyle toplatıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kentin çeşitli bölgelerine astığı ve üzerinde Kürtçe "Savaştan sonra barış bizimdir" yazılı afiş ve pankartlarda, "terör propagandası" yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren 2. Sulh Ceza Mahkemesi, söz konusu afişlerin kaldırılmasına karar verdi.

Güvenlik güçleri, kent merkeziyle ilçelerdeki afiş ve pankartları topladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz
Netanyahu diaspora desteğini kaybediyor
Irak’ta ABD-İran rekabeti
Cezayir yeni bir değişim sürecini tetikleyebilir

Benzer haberler

'Huzurdan, üretmekten, çalışmaktan yanayız'

'Huzurdan, üretmekten, çalışmaktan yanayız'

Teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve güneş panelleri bulundu

İSİPAB'dan FETÖ'ye karşı Türkiye ile iş birliği çağrısı

'Bir Allah'ın kulu çıkıp desin ki 'İstanbul'un şu sorununu çözdük'

'Bir Allah'ın kulu çıkıp desin ki 'İstanbul'un şu sorununu çözdük'
'Vaatlerimiz insana, umuda ve sevgiye dair'

'Vaatlerimiz insana, umuda ve sevgiye dair'
'İsrail seçimlerde prim toplayabilmek için Türkiye'ye saldırıyor'

'İsrail seçimlerde prim toplayabilmek için Türkiye'ye saldırıyor'