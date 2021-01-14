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Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Sayim Harmancı   | 14.01.2021
Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. 

Bu kapsamda kentin Şemdinli ilçesi Uğuraçan köyü Yeşilbayır mevkisi kırsalında dün 17 tim ile gerçekleştirilen aramalarda, 136 uçaksavar mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve hasarlı video kamera bulundu.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları sürüyor.

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