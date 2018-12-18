Hakkari'de terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda, kaçak olarak yurda sokulan 34 bin 940 paket sigara ve 5 bin litre mazot ele geçirildi.

HAKKARİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda, kaçak olarak yurda sokulan 34 bin 940 paket sigara ve 5 bin litre mazot ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Şemdinli ilçesi Korgan köyü Çevre mezrasındaki bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 34 bin 940 paket sigara, 5 bin litre mazot ve 146 kilo 500 gram çay ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.