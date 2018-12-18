TBMM Başkanı Yıldırım, "Türkiye ile Katar bugüne kadar birbirinin daima kara gün dostu olmuştur. Bundan sonra dostluğumuz bu minval üzerine devam edecektir." dedi.

Fotoğraf: AA/Hakan Göktepe

ANKARA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye ile Katar bugüne kadar birbirinin daima kara gün dostu olmuştur. Bundan sonra dostluğumuz bu minval üzerine devam edecektir." dedi.

Katar Milli Günü dolayısıyla, Katar'ın Ankara Büyükelçisi el-Şafi’nin ev sahipliğinde bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra çok sayıda diplomatik ve askeri misyon temsilcisi ile konuklar katıldı.

Buradaki konuşmasında, Türkiye ile Katar ilişkilerinin yarım yüzyılda gelişip, güçlenip bugünlere geldiğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Bugüne kadar birçok sorunla karşılaşan iki ülke, bu sorunları karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayla aşmayı bilmiştir. Bizim dilimizde 'kara gün dostu' diye bir söz vardır. Zor günlerde dostlarının yanında olanlar için söylenir. Türkiye ve Katar bugüne kadar birbirinin daima kara gün dostu olmuştur. Bundan sonra dostluğumuz bu minval üzerine devam edecektir. Ayrıca bizim dilimizde 'iyi gün dostu' diye de bir söz var. Katarlı kardeşlerimiz, iyi günlerinde yanlarında kimin olduğunu, zor zamanlarda yanlarında kimin olduğunu iyi bilirler. Türkiye, Katar'ın emin ve gerçek dostudur. Türkiye'nin sözü senettir. Bu sebepledir ki Türkiye ile Katar ilişkileri siyasi, ekonomik ve savunma gibi birçok alanda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir."

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla İstanbul'da düzenlendiğini anımsatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplantıda varılan sonuçlar, alınan kararlar Türkiye-Katar ilişkilerini daha da ileri seviyelere taşımıştır. Antalya'da gerçekleştirdiğimiz Avrasya Meclis Başkanları Toplantısı'nda da Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile bir araya geldik ve Meclislerimiz arasındaki ilişkileri geliştirme kararı aldık."

Yıldırım, devletler arası ilişkilerin ekonomi ve ticari ilişkilerde geldiği yerle de ölçüldüğünü belirterek, "Katar ile ilişkilerimiz her alanda emin adımlarla yürümektedir. İkili ticaret hacmimiz de her geçen yıl artarak devam etmektedir. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin iki ülke potansiyelini yansıtacak şekilde bundan böyle artarak devam edeceğine inanıyorum." dedi.

"Katar ve Türkiye artık iki beden değil, tek yürek"

Resepsiyonda konuşan Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim bin Mübarek el-Şafi, "Katar ve Türkiye artık iki beden değil, tek yürek. Ne diyorlar, anca beraber kanca beraber." dedi.

Katar’ın kurucusu Şeyh Casim bin Muhammed Al Sani’nin liderliği sayesinde ülkenin bağımsızlığını kazandığını anlatan Büyükelçi, Al Sani’nin sayesinde Katar’ın dünyada ağır ve itibar sahibi bir ülke olduğunu söyledi.

Katar ile Türkiye arasında her düzeyde örnek bir ilişki bulunduğunu dile getiren el-Şafi, ilişkilerin sağlam değer ve yüce ilkelerden oluştuğuna ve "insanlığın zaferini sağlayan bir zemin" üzerinde inşa edildiğini vurguladı.

İki ülkenin uluslararası ve bölgesel siyasi konularda da tam bir uyum içinde hareket ettiğine dikkati çeken el-Şafi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birincisi, Temmuz 2016 yılında Türkiye’de meydana gelen başarısız darbe girişiminde Katar devleti Türkiye’nin yanında duran ilk ülkeler arasındaki yerini almış ve meşru otoritesini desteklemiştir. İkincisi ise ondan bir yıldan daha kısa bir süre sonra Katar’la yaratılan Körfez krizi ve komşu ülkeler tarafından bize uygulanan zalim ambargoydu. İşte o zaman Türkiye, Katar’ı desteklemekten bir an bile geri kalmamış ve zalimane boykota karşı cesaretle karşı koyup yanında durmuştur. Üçüncüsü ise Türkiye’nin yaşadığı ekonomik kriz, burada da Katar kendisine uygulanan ambargoya rağmen Türkiye’nin yanında durmuştur. Ancak her iki ülke de bu krizlerden daha güçlü bir şekilde çıkmış, zorlukları aşmayı başarmış ve ortak yollarını başarıyla devam ettirmişlerdir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin liderliklerinde sürdürülen ilişkilerden dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydeden el-Şafi, Katar’ın karşı karşıya kalacağı zorluklarda her zaman Türkiye’nin yanında olacağının altını çizdi.

El-Şafi, "Biz, Türkiye’ye dokunmayı Katar devletine dokunmak addederiz. Eminiz ki bunun tersi de doğrudur. Allah ülkelerimizi ve halklarımızı her türlü kötülükten korusun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve Büyükelçi el-Şafi kutlama pastasını kesti. Daha sonra konuklara geleneksel müzik eşliğinde ikramda bulunuldu.

Muhabir: Özcan Yıldırım, Ecenur Çolak

