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Hakkari'de şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli olduğu askeri bölgede nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan er Abdullah Çam'ın cenazesi, memleketi Mardin'de toprağa verildi.

Halil İbrahim Sincar   | 19.04.2020
Hakkari'de şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Mardin

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli olduğu askeri bölgede nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan er Abdullah Çam'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit Çam'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Mardin Havalimanı'na getirildi.

Kızıltepe ilçesinde Ulu Cami'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende şehidin ailesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Çam'ın naaşı, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Örencik Mahallesi'nde aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, askeri yetkililer, şehidin ailesi ile vatandaşlar katıldı.


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