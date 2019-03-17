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Hakkari'de şehit askerler için tören

Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonlarında şehit olan piyade uzman çavuşlar Yaşar Çakır ve Taşkın Temel'in cenazesi memleketlerine uğurlandı.

Sayim Harmancı,Hikmet Temeş   | 17.03.2019
Hakkari'de şehit askerler için tören

Hakkari

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan 2 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit piyade uzman çavuşlar Yaşar Çakır ve Taşkın Temel'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.

Şehit Çakır ve Temel'in naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulanslara konuldu.

Şehit Çakır'ın cenazesi memleketi Kütahya'ya, şehit Temel'in cenazesi ise Gümüşhane'ye uğurlanmak üzere Van'a gönderildi.

Törene Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı.

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