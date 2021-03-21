Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Esendere beldesi Akçadam mezrasında dün yapılan aramada toprağa gömülü 2 kalaşnikof, bu silaha ait 5 şarjör, 7,62 milimetrelik 16 fişek, 9 milimetrelik 23 tabanca fişeği, 12 kilogramlık boş tüp ile boş piknik tüpü bulundu.
Bölgedeki operasyonlar sürüyor.