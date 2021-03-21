Euro
8.59
Dolar
7.22
BIST 100
1,528.99
Altın
1,745.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hikmet Temeş   | 21.03.2021
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Esendere beldesi Akçadam mezrasında dün yapılan aramada toprağa gömülü 2 kalaşnikof, bu silaha ait 5 şarjör, 7,62 milimetrelik 16 fişek, 9 milimetrelik 23 tabanca fişeği, 12 kilogramlık boş tüp ile boş piknik tüpü bulundu.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 542 bine yaklaştı
Sağlık Bakanı Koca: Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayın
Almanya’da haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 100’ü aştı
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı
'Bir oda ötenizde anneniz ve babanız tedavi görüyor ve onları göremiyorsunuz'

Benzer haberler

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi

İstanbul'da nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı

Adana'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan 9 odalı sığınak imha edildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan 9 odalı sığınak imha edildi