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Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu

Hakkari'de PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sayim Harmancı   | 01.12.2019
Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu

Hakkari

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2'inci Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Bu kapsamda terör örgütü PKK mensubu bir terörist, silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" arandığı ve 2012'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığı tespit edildi.

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