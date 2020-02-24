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Hakkari'de 'özel harekat' doğal afetlerde hayat kurtaracak

Hakkari'de, özel harekat polislerine, bölgede yaşanabilecek doğal afetlere karşı arama kurtarma eğitimi verilmeye başlandı.

Yılmaz Kazandıoğlu,Hikmet Temeş   | 24.02.2020
Hakkari'de 'özel harekat' doğal afetlerde hayat kurtaracak

Hakkari

Hakkari'de, özel harekat polislerine, bölgede yaşanabilecek doğal afetlere karşı arama kurtarma eğitimi verilmeye başlandı.

Eğitim öncesi Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, son günlerde ülkenin değişik illerinde deprem ve çığ felaketlerinin yaşandığını söyledi.

Bu tür doğa olaylarının bölgede de yaşanabileceğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

''Bizde Hakkari'de ne yapabiliriz diye düşündük. Burada bir eğitim eksikliği fark ettik. Özel Hareket Daire Başkanlığımızla gerekli yazışmaları yaptık. Onlarda sağ olsunlar bizlere gerekli kolaylığı sağladılar. Allah hepsinden razı olsun. Bu eğitime başlayacağız. Kurbanı da şundan dolayı kesiyoruz, inşallah başka bir can kaybı olmaz. İnşallah başka bir kanımız akmaz, son akan kan bu olur."

Duanın edilmesi ve kurban kesilmesinin ardından Özel Harekat Başkanlığından gelen 5 uzman eğitimci, 40 polise doğal afetlerde arama ve kurtarma, dikkat edilecek hususlar ve malzeme kullanımı ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim vermeye başladı.

5 gün sürecek eğitimin ardından polisler, afet sonrası çalışmalarda AFAD ekipleriyle birlikte hareket edecek.

Programa Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ve özel harekat polisleri katıldı.


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