Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Hakkari merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki 5 bölge, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Sayim Harmancı   | 13.10.2019
Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Hakkari

Hakkari merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki 5 bölge, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Vatandaşların terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 14 Ekim saat 00.00'dan 28 Ekim saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, "özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Hakkari'deki havalimanından 9 ayda 134 bin kişi uçtu

Terörden arındırılan Dağlıca hem huzura hem hizmete kavuştu