Hakkari'de kayak sezonu açıldı

Kış mevsiminin en uzun yaşandığı kentlerden Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Fotoğraf: AA/Sayim Harmancı

HAKKARİ

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

Kış mevsiminin en uzun ve çetin geçtiği kentte her yıl çok sayıda kayakseveri ağırlayan, kar kalitesi ve karın yerde kalma süresinin uzun olması ile adından söz ettiren merkezde hazırlıklar tamamlandı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresince yürütülen 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirilecek Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak sezonu törenle başladı.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinin hizmet vermeye başlamasıyla pistten inen bir grup kayakçı, açtıkları Türk bayrağını Vali İdris Akbıyık'a teslim etti.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni kayak sezonunun açışını gerçekleştirdiklerin söyleyerek, "Burası Hakkari'nin, Van'ın, İran'ın, Irak'ın, bölgenin önemli bir spor merkezi olacak. İnsanlarımız hem spor yapmış olacak hem de bu güzel, mistik havayı soluyacaklar. Öğrencilerimiz, gençlerimiz için güzel bir imkan, güzel bir fırsat. Hakkarililer de bunu en güzel şekilde değerlendiriyorlar." dedi.

Hakkarili gençlerin ulusal ve uluslararası müsabakalarda aldığı derecelerin kentin kayağa ilgisini gösterdiğine vurgu yapan Akbıyık, "Bizler de Hakkari Valiliği olarak, devlet olarak elimizden gelen desteği, gayreti vereceğiz." ifadesini kullandı.

Kayakçılarla sohbet de eden Akbıyık, kar motoruna binerek pisti gezdi.

Aralarında sporcuların da bulunduğu kayakseverler de merkezde keyifli zaman geçirdi.

Vatandaşlardan Mehmet Harmancı, kayak merkezinin hizmete başlamasından dolayı sevinçli olduğunu belirterek, "İlk etkinliği biz yaptık. Burası çok güzel. Beklediğimizden daha güzel oldu." diye konuştu.

Selman Özkan da kayağın güzel bir spor olduğunu, mutlu bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Kayak için Çukurca'dan geldiğini belirten sınıf öğretmeni Esra Dilveli, güzel bir ortamla karşılaştıklarını anlattı.

Açılışa Vali Yardımcıları Mustafa Pala ile Mustafa Duruk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk de katıldı.

Muhabir: Sayim Harmancı