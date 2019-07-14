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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 14.07.2019
Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.


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