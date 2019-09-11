Euro
6.39
Dolar
5.78
BIST 100
101,972.00
Altın
1,493.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı’ na ilişkin açıklama yapıyor. New York'ta 11 Eylül olaylarını anma törenleri düzenleniyor
logo
Türkiye

Hakkari'de 2 terörist teslim oldu

Hakkari'de polisin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sayim Harmancı   | 11.09.2019
Hakkari'de 2 terörist teslim oldu

Hakkari

Hakkari'de 2 terörist güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin ikna çalışmaları sonucu 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahısların yapılan sorgulamalarında Suriye'de bulunan PYD/YPG bölücü terör örgütü içerisinde 2016 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği, diğer şahsın ise sözde 'gever' eyaletinde 2014 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?
İnternetten öğrenilen asılsız sağlık haberleri sağlığımızı tehdit ediyor
Trump'tan 2020 mesajı: Şahinsiz kabine, yumuşak dış politika
Sürdürülebilir bir Sıfır Atık Projesi için neler gerekli?
Belçika’da Müslümanlara okul yasağı

Benzer haberler

Hakkari'de 2 terörist teslim oldu

Hakkari'de 2 terörist teslim oldu

'Oğlumun ya cenazesini istiyorum ya da haber almak istiyorum'

'PKK'nın yarattığı tehlikenin farkındayız'

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
'Oğlumun terörist olmasını istemiyorum'

'Oğlumun terörist olmasını istemiyorum'