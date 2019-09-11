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Türkiye

FETÖ'nün suikast timine mühimmat veren eski askerde ByLock çıktı

FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilen eski astsubay A.Ö'nün cep telefonunda ByLock tespit edildi.

Mustafa Güngör,Yusuf Soykan Bal   | 11.09.2019
FETÖ'nün suikast timine mühimmat veren eski askerde ByLock çıktı

İzmir

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat veren eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö'nün cep telefonunda ByLock tespit edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Eskişehir'de saklandığı evde gözaltına alındıktan sonra İzmir'e getirilen Abdülkadir Ö'nün (29) işlemleri, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde devam ediyor.

Dijital cihazları incelenen şüphelinin telefonuna FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock yüklendiği ortaya çıktı.

Öte yandan darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalar kapsamında ifadeleri alınan bazı askerlerin, "Abdülkadir Ö'nün, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e gideceğinden önceden bilgisinin olduğunu, bundan dolayı nöbetini bu güne denk getirdiğini" söyledikleri öğrenildi.

Ayrıca Abdülkadir Ö'nün, darbe girişimi günü MAK timine 30-40 bin civarında mermi verdiği kaydedildi.

Abdülkadir Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden ihraç edilen eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö'nün, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında görev yaptığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 1 No'lu Cephaneliğinden, TSK Mühimmat Yönetmeliği'ne aykırı şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris giden MAK timine mühimmat verdiği yönünde deliller elde edilmesi üzerine soruşturma başlatmıştı.

Eskişehir'de olduğu belirlenen zanlı, dün, polisin düzenlediği operasyonda yakalanmıştı.

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