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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de yürütülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Fırat Taşdemir   | 11.09.2019
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığınca Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

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