Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.84
Dolar
6.09
BIST 100
86,282.54
Altın
1,297.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakkari Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından Hakkari'nin Yüksekova Dolamadi Tepe bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Cankut Taşdan   | 13.05.2019
Hakkari Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından Hakkari'nin Yüksekova Dolamadi Tepe bölgesine yönelik operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından bin 800 rakımlı Yüksekova Dolamadi Tepe bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Hakkari ve Yüksekova Jandarma Özel Harekat Birliklerinin teröristlerle temas sağlaması sonucu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramstein Üssü: Almanya'daki tartışılan 'Küçük Amerika'
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru

Benzer haberler

Belçika'da terörist Fehriye Erdal 'en çok arananlar' listesinde

Belçika'da terörist Fehriye Erdal 'en çok arananlar' listesinde

Bedirhan bebeği şehit eden teröristler yakalandı

Aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'deki bombalı saldırının faili teröristler yakalandı

Hakkari'deki bombalı saldırının faili teröristler yakalandı
Tunceli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi