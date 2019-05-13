Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.84
Dolar
6.09
BIST 100
86,282.54
Altın
1,297.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

DEAŞ'ın sözde üst düzey emiri tutuklandı

Osmaniye'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde üst düzey emiri tutuklandı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 13.05.2019
DEAŞ'ın sözde üst düzey emiri tutuklandı

Osmaniye

Osmaniye'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde üst düzey emiri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle bağlantılı ve irtibatlı faaliyet yürüten DEAŞ terör örgütü üyelerinin tespitine yönelik çalışmalar kapsamında örgütün sözde üst düzey emirlerinden olduğu ileri sürülen Abu M. kod adlı A.K'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramstein Üssü: Almanya'daki tartışılan 'Küçük Amerika'
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru

Benzer haberler

Atıl malzemelerden 'paramotorlu bisiklet'

Atıl malzemelerden 'paramotorlu bisiklet'

Başkentte 1 Mayıs öncesi DEAŞ operasyonu

Afganistan'da 22 DEAŞ üyesi öldürüldü

Trump'tan Avrupa ülkelerine DEAŞ eleştirisi

Trump'tan Avrupa ülkelerine DEAŞ eleştirisi
DEAŞ'a nisanda ağır darbe

DEAŞ'a nisanda ağır darbe
Ramazan lezzetlerini imece usulü hazırlıyorlar

Ramazan lezzetlerini imece usulü hazırlıyorlar