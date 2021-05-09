Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."
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Eren-14 Operasyonları kapsamında; Hakkari Merkez Çanaklı Köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince, Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 3️⃣ terörist, etkisiz hale getirildi.— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) May 9, 2021
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.