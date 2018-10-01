'Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak'

HSK İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, "15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak." dedi.

BALIKESİR

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, törenin ardından "açılış dersi" vereceğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, "Bu süreçte adalet, hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim 15 Temmuz gecesinden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor." diye konuştu.

Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Bu başarı, hakim ve savcılarımızın gerçekten özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu göremezsiniz. Çok ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla bu travma çok şükür atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak."

Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi anlamda yardımcı personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı personel ihtiyacımızı karşılayacağız. Önümüzdeki yıllarda da bu alımlar devam edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu anlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan var. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor."

Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı'nın yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Muhabir: Ahmet Pesen