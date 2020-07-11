Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

HSK tarafından 29 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 11.07.2020
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 29 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 27 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 2 idari yargı hakim adayı, 3 Temmuz'da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arjantin'de insanlar üzerinde Kovid-19 aşı denemeleri yapılacak
Venezuela'da Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami'de Kovid-19 tespit edildi
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde 12 bin Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

FETÖ ile irtibatlı 26 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

FETÖ ile irtibatlı 26 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı
TÜRKPATENT'e 120 personel alınacak

TÜRKPATENT'e 120 personel alınacak
Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de