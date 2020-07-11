Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamada, Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Ankara
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.32'de Girit Adası'nın güneybatısı açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,55 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 408 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.