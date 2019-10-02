'Gri Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'deki Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi.
Ankara
Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'deki Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Bu teröristlerden birinin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle Gri Liste'de bulunan "Evin Rızgar Amed" kod adlı Nevin Güngörmüş olduğunun belirlendiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.