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'Gri Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'deki Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 02.10.2019
'Gri Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'deki Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. 

Bu teröristlerden birinin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle Gri Liste'de bulunan "Evin Rızgar Amed" kod adlı Nevin Güngörmüş olduğunun belirlendiği kaydedildi. 

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