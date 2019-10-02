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Adalet Bakanlığından iş birliği protokolü

Adalet Bakanlığı ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Mehmet Tosun   | 02.10.2019
Adalet Bakanlığından iş birliği protokolü

Ankara

Adalet Bakanlığı ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında "eğitim, danışmanlık, araştırma programları hazırlamak ve Bakanlığa nitelikli personel yetiştirmek amacıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim program ve bölümleri kurmak" için iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, iş birliği protokolü, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner ile Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin tarafından imza altına alındı.

Protokol kapsamında, hukuk ve adalet alanında politika geliştirmeye yönelik araştırmalar yapmak, proje hazırlamak ve bunlara dair akademik programlar düzenlemek amacıyla enstitü kurulması kararlaştırıldı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde kurulması öngörülen enstitü ile Adalet Bakanlığı ve üniversite tarafından ortaklaşa düzenlenecek tüm faaliyetler, bilimsel ve akademik yönden uluslararası standartlara getirilecek.

Protokolle araştırmaların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde Bakanlığa destek verilerek adalet hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik politika, faaliyet ve çalışma önerilerinde bulunulması hedefleniyor.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde eğitim programlarının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan alanlarda personel yetiştirmeye yönelik ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının açılması da protokol kapsamında öngörülüyor.

Hakim ve savcılara kontenjan

İş birliği doğrultusunda, üniversite bünyesinde açılacak lisansüstü eğitim programlarında akademik koşulları sağlayan hakim ve savcılara, adaylara ve personele kontenjan ayrılacak.

Protokolle arabuluculuk, uzlaştırma, bilirkişilik, kişisel gelişim gibi sertifikaya veya belgeye bağlanan eğitim programlarının düzenlenmesi konularında da iş birliğine gidilecek.

Adalet Bakanlığı, yapılacak proje ve programlar için ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve istatistiki verilerin temin edilmesi, adalet politikalarının oluşturulması ve iyileştirilmesi amacıyla yapılacak bilimsel çalışmalara destek verecek.

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