Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi.
Ankara
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da Irak kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı.
Hava harekatında, gri listede aranan "Hvinrej Çarçella" kod adlı PKK'lı terörist Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.