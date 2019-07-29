Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

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Gri listede aranan Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi.

Muhammed Boztepe   | 29.07.2019
Gri listede aranan Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da Irak kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı.

Hava harekatında, gri listede aranan "Hvinrej Çarçella" kod adlı PKK'lı terörist Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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