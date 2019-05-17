Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak olduğu tespit edildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan Raife Kutlak olduğunun belirlendiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eruh ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Rojbin Gever Mizgin" kod adlı Raife Kutlak olduğunun tespit edildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.