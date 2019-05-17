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Türkiye

Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak olduğu tespit edildi.

Buket Güven   | 17.05.2019
Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan Raife Kutlak olduğunun belirlendiği bildirildi. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eruh ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. 

Açıklamada, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Rojbin Gever Mizgin" kod adlı Raife Kutlak olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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