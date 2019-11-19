Euro
6.33
Dolar
5.72
BIST 100
107,528.70
Altın
1,470.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Gri kategoride aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan Semra Tuncer'in yakalandığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 19.11.2019
Gri kategoride aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aranan teröristler listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan ve örgütün sözde "Amed" eyaletinden sorumlu "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ve yataklık ettiği belirlenen 4 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
6 soruda İran'da neler oluyor?
İran’ın varlık içinde yokluk çeken şehri Ahvaz ve protestolar
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı
AB Batı Balkanlar'da da verdiği sözleri tutmuyor

Benzer haberler

Gri kategoride aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı

Gri kategoride aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı

'Yoklukla büyük cefalarla büyüttüğüm yavrumu istiyorum'

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Koalisyon sözcüsünden skandal YPG/PKK paylaşımı

Koalisyon sözcüsünden skandal YPG/PKK paylaşımı

Belçikalı 5 bebek YPG/PKK kamplarında bakımsızlıktan öldü

Belçikalı 5 bebek YPG/PKK kamplarında bakımsızlıktan öldü
'Kızım neredeysen gel, askere, devlete teslim ol'

'Kızım neredeysen gel, askere, devlete teslim ol'