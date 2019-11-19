Euro
6.33
Dolar
5.72
BIST 100
107,450.30
Altın
1,467.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Gümüşhane’de ‘Dipsiz Göl’ olarak anılan bölgede açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

'Yoklukla büyük cefalarla büyüttüğüm yavrumu istiyorum'

HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden Hatice Levent, kızı Fadime için katıldığı oturma eylemini sürdüreceğini söyledi.

Ahmet Kaplan,Aziz Aslan   | 19.11.2019
'Yoklukla büyük cefalarla büyüttüğüm yavrumu istiyorum' Fotoğraf: Ahmet Kaplan / AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemi 78'inci güne girdi.

Bütün anneler olarak çocukları için eylemde olduklarını dile getiren Levent, "78 gündür buradayız, 78 yıl da olsa burada olacağız." dedi.

"Bu vicdansızlar garibanımdan ne istediler. Fadime'mi versinler, Fadime'mi istiyorum. Bu zulmü bize çektirmesinler. Bizi mahvettiler." ifadelerini kullanan Levent, şöyle konuştu:

"Yavrumu yoklukla, büyük cefalarla büyüttüm. Sırtıma sarıp sarmaladım, halılar dokudum, yokluklarla büyüttüm. Yavrumu istiyorum. Yavrum için buradayım, ölünceye kadar da buradayım. Ömrüm ne kadar yeterse o kadar burada olacağım. Bütün analar olarak ancak yavrumuzu alınca buradan gideriz. "

"Çocuklarımızı götürüp ABD'ye uşak etmişler"

Kızı Songül için eyleme katılan Fatma Akkuş da evladından 5 yıldır haber alamadığını, bu sürenin kendisine bir ömür gibi geldiğini belirtti.

Çocuklarını zor koşullarda büyüttüklerini anlatan Akkuş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı götürüp ABD'ye uşak etmişler. Onlar çocuklarımızı ABD'ye satıyor, kendi çocuklarını da özel okullarda yetiştiriyorlar. Kalkmayacağız, çocuklarımızı alana kadar gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı getirsinler, onlar için büyütmedik. Onlar kendi çocuklarını götürüyorsa götürsünler. Onların davaları varsa kendi çocuklarını davalarına koysunlar. Niye bizim çocukları götürüyorlar?"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı
AB Batı Balkanlar'da da verdiği sözleri tutmuyor
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor

Benzer haberler

Diyarbakır'da gri kategoride aranan terörist Semra Tuncer yakalandı

Diyarbakır'da gri kategoride aranan terörist Semra Tuncer yakalandı

'Yoklukla büyük cefalarla büyüttüğüm yavrumu istiyorum'

Yurt dışında yaşayan Türklerden Diyarbakır annelerine destek

Koalisyon sözcüsünden skandal YPG/PKK paylaşımı

Koalisyon sözcüsünden skandal YPG/PKK paylaşımı

Belçikalı 5 bebek YPG/PKK kamplarında bakımsızlıktan öldü

Belçikalı 5 bebek YPG/PKK kamplarında bakımsızlıktan öldü
'Çocuğumu almadan gitmiyorum 77 yıl da geçse buradayım'

'Çocuğumu almadan gitmiyorum 77 yıl da geçse buradayım'