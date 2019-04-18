Görme engellilere akıllı klavye
Görme engellilerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak için geliştirilen akıllı kabartma yazılı klavye, Cumhuriyet Üniversitesinde hizmete sunuldu.
Sivas
Görme engellilerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak için geliştirilen akıllı kabartma yazılı klavye, Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi (ESKİP) kapsamında, Cumhuriyet Üniversitesinde hizmete sunuldu.
Türkiye'de faaliyet gösteren bir yazılım şirketi, akıllı kabartma yazılı klavye geliştirdi. Her dile uyumlu klavye, hafıza kartına yüklenen kitapları okuyabilme ve not alabilme özelliğiyle görme engellilerin teknolojiyi kullanmasını kolaylaştırıyor.
Bilgisayar ortamındaki her türlü yazının sesli duyulmasını, ayrıca klavyeye takılan bir cihazla yazıların kabartma olarak okunmasını sağlayan akıllı klavye, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel okullarda da kullanılıyor.
"Bu tip teknolojilerin daha da yaygınlaşacağını düşünüyoruz"
Yazılım şirketinin Genel Müdürü Osman Demirci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geliştirdikleri akıllı kabartma yazılı klavyenin görme engellilerin teknolojiyi kullanması noktasında önemli olduğunu belirtti.
Bu sayede bilgisayar teknolojisiyle engelliler için neler yapılabileceğini gördüklerini ifade eden Demirci, şunları kaydetti:
"Bilgisayar üzerine eklenen bir yazılımla görmeyen biri bilgisayarı her şartlarda okuyup kullanabiliyor. Bilgisayarda ne varsa okuduğu ve kullanabildiği için de bizler gibi sınırsız bilgiye erişim sağlamış oluyor. Görme engelli vatandaşlarımız bu bilgisayarın içerisine attığı kitabı hem dinliyor, hem de çalışmalarını yapabiliyor. Bunun haricinde bilgisayar ekranındaki tüm yazıları kabartma olarak kendi parmağıyla okuyabiliyor. Braille ekranda her türlü dili öğrenebiliyor. Matematik yapmada çok etkindir. Görmeyenler için kısaltma yöntemi ile çok hızlı okuma sağlanıyor. Ayrıca tek başına derslere girip, notlarını alıp herkesle eşit şartlarda eğitim yapabilir. Bu ekranla ayrıca her türlü dili öğrenme, yetkin olarak kullanılıyor. Artık Türkiye'de bu cihaza ilgi çok artmış durumda. Bu tip teknolojilerin daha da yaygınlaşacağını düşünüyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.