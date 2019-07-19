Euro
6.34
Dolar
5.65
BIST 100
101,849.20
Altın
1,424.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş için Van’ da uğurlama töreni düzenleniyor
logo
Türkiye

'Görme engelli' numarasıyla hırsızlığa polisten suçüstü

Kars'ta, hırsızlık olaylarında "görme engelli" numarası yapan bir şüpheliyi gözcü olarak kullanan 2'si kadın 17 kişilik çete, düzenlenen operasyonla çökertildi.

Cüneyt Çelik   | 19.07.2019
'Görme engelli' numarasıyla hırsızlığa polisten suçüstü

Kars

Kars'ta, hırsızlık olaylarında "görme engelli" numarası yapan bir şüpheliyi gözcü olarak kullanan 2'si kadın 17 kişilik çete, düzenlenen operasyonla çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğince, kent genelinde ev, iş yeri ve oto hırsızlığı yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yürütülen takip ve incelemeler sonucunda, hırsızlık olayları sırasında kimlik bilgilerine ulaştığı E.O'nun "görme engelli" taklidi ile gözcülük yaptığını belirledi.

Bu şüphelinin uzun süren takibi sonrasında, diğer çete üyelerini de yakalamak üzere Kars ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 zanlıyı gözaltına aldı.

Hırsızlık olaylarında 200 bin lira değerinde eşya çaldıkları belirlenen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kars Emniyet Müdürlüğünden açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kars'ta ev, iş yeri, açıktan ve otodan olmak üzere 22 farklı hırsızlık olayıyla ilgili 3 ay fiziki ve teknik çalışma yapıldığı belirtildi.

Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kars'ta 8, İstanbul'da ikisi kadın 9 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 17 kişinin ikametlerinde yapılan aramalarda muhtelif ziynet eşyası, beyaz eşya, elektronik eşya, sanayi tipi aletler, oto aksesuarları ve yedek parçaları, cep telefonu ve ev aletleri gibi çok sayıda hırsızlık olayına ait çalıntı eşyalar ele geçirilmiş olup adli tahkikat devam etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor

Benzer haberler

'Görme engelli' numarasıyla hırsızlığa polisten suçüstü

'Görme engelli' numarasıyla hırsızlığa polisten suçüstü

Asırlık paraları koleksiyonunda buluşturdu

Kars yaylalarında 'çeçil peyniri' hazırlığı

Kayısı yiyen sincaplar renkli görüntüler oluşturdu

Kayısı yiyen sincaplar renkli görüntüler oluşturdu

Tankların kuşattığı Kars'ta 'karanlık gece' unutulmuyor

Tankların kuşattığı Kars'ta 'karanlık gece' unutulmuyor
Kırıkkale'de tornavidalı hırsız yakalandı

Kırıkkale'de tornavidalı hırsız yakalandı