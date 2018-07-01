Gökmen Ürü hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkarıldı

MARDİN

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ses sanatçısı Gökmen Ürü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Ürü'nün bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ürü'nün bulunabileceği adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ürü'nün İstanbul'daki evinde yapılan aramada, FETÖ şüphelisi basketbolcu Enes Kanter'in imzalı ayakkabısı ele geçirildi.

Bu arada, Ürü'nün darbe girişimi sonrası yurt dışına çıktığı da öne sürüldü.

Muhabir: Halil İbrahim Sincar







