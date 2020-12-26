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Gökçeada ve Bozcaada'da feribot hattında seferler iptal edildi

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Murat Yüksel   | 26.12.2020
Gökçeada ve Bozcaada'da feribot hattında seferler iptal edildi

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

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