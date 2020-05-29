Euro
7.58
Dolar
6.82
BIST 100
105,137.20
Altın
1,720.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile İstanbul Valisi Yerlikaya, Fatih Camii Haziresinde Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret ediyor.
logo
Türkiye

Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada yedi güne çıkarıldı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada beş güne düşürülen Gökçeada ile Kabatepe arasındaki feribot seferleri yedi güne çıkarıldı.

Burak Akay   | 29.05.2020
Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada yedi güne çıkarıldı

Çanakkale

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftada beş güne düşürülen Gökçeada ile Kabatepe arasındaki feribot seferleri yedi güne çıkarıldı.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot seferlerindeki planlamada değişikliğe gidildi.

Buna göre daha önce 5 güne düşürülen Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferlerinin, Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla her gün yapılmasına karar verildi.

Seferler bugünden itibaren her gün Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 17.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 10.00 ve 20.00'de yapılacak.

Bu seferlere bağlı olarak yapılan Eceabat'tan Çanakkale'ye 09.00 ve 19.00 ile Çanakkale'den Eceabat'a 18.00 ve 20.00 seferleri de haftanın her günü gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan’da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı Çin'i geçti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 447 kişi yaşamını yitirdi
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 754'e çıktı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Biraz daha dayanalım' çağrısı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 124 bin 369 oldu

Benzer haberler

Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada yedi güne çıkarıldı

Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada yedi güne çıkarıldı

Cezayir'de kısmi sokağa çıkma yasağı 15 gün uzatıldı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 142'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 142'ye yükseldi

Lokomotiv Moskovalı 4 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Lokomotiv Moskovalı 4 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Balkan ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam ediyor

Balkan ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam ediyor