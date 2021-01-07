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Gökçeada açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Gökçeada açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsa Toprak   | 07.01.2021
Gökçeada açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.58'de merkez üssü Ege Denizi Gökçeada açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Deniz yüzeyinin yaklaşık 30 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Gökçeada'ya bağlı Uğurlu köyüne 48 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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