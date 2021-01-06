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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HÜDAPAR Genel Başkanı Sağlam'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı, ablası Naciye Sağlam'ın vefatı dolayısıyla arayarak taziye dileklerini iletti.

İsmail Şen   | 06.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HÜDAPAR Genel Başkanı Sağlam'a taziye telefonu

Diyarbakır

HÜDAPAR Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören ablası Naciye Sağlam'ın (62) vefatı dolayısıyla Genel Başkan Sağlam’ı telefonla arayarak taziye dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlam'a derin üzüntülerini dile getirerek merhumeye Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diledi.

Sağlam ise taziye dileklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Öte yandan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de telefonla Sağlam'ı arayarak taziye dileklerini ilettiği öğrenildi.

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