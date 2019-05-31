Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.54
Dolar
5.85
BIST 100
90,146.72
Altın
1,298.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Giresun'da teslim olan PKK'lı terörist tutuklandı

Giresun'un Espiye ilçesinde teslim olan "Kawa" kod adlı İran uyruklu PKK'lı terörist tutuklandı.

31.05.2019
Giresun'da teslim olan PKK'lı terörist tutuklandı

Giresun

Giresun'un Espiye ilçesinde teslim olan "Kawa" kod adlı İran uyruklu PKK'lı terörist tutuklandı.

İlçe kırsalında 19 Mayıs'ta teslim olan PKK'lı terörist Behrüz Düdükkanlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından Espiye Adliyesine sevk edildi.

Düdükkanlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine konuldu.

İtirafçı olan ve örgütün Karadeniz açılım grubu ile faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler paylaşan Düdükkanlu'nun, Giresun, Trabzon ile Gümüşhane'deki yer gösterimleri sayesinde de PKK'ya ait birçok sığınak ile depo ortaya çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

PKK'ya eleman temin eden terörist yakalandı

PKK'ya eleman temin eden terörist yakalandı

PKK gençlerin hayatını kabusa çeviriyor

Teröristlerin teslim olma anı görüntülerde

Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
İsrail'de serbest bırakılan iş insanı yurda döndü

İsrail'de serbest bırakılan iş insanı yurda döndü
1 milyon 500 bin lira ödülle aranan terörist tutuklandı

1 milyon 500 bin lira ödülle aranan terörist tutuklandı