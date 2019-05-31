Tunceli-Ovacık kara yolunda ağır tonajlı araç geçişleri kısıtlanacak
Tunceli'de gerçekleştirilecek Dünya Rafting Şampiyonası sebebiyle, Tunceli-Ovacık kara yolunda 6-13 Haziran tarihleri arasında ağır tonajlı araçların geçişlerine kısıtlama getirileceği bildirildi.
Tunceli
Tunceli'de gerçekleştirilecek Dünya Rafting Şampiyonası sebebiyle, Tunceli-Ovacık kara yolunda 6-13 Haziran tarihleri arasında ağır tonajlı araçların geçişlerine kısıtlama getirileceği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'de 8-13 Haziran tarihleri arasında ilk defa Dünya Rafting Şampiyonası düzenleneceği belirtildi.
Şampiyonasının huzur ve güven içerisinde geçmesi, organizasyon süresince Tunceli-Ovacık kara yolu üzerinde yaşanabilecek aksaklık ve kazaların önlenmesi amacıyla bazı araçların geçişlerine belirlenen tarih ve saatlerde kısıtlama getirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"İl İdaresi Kanunu uyarınca 6-13 Haziran 2019 tarihleri arasında saat 05.00 ila 23.59 arasında Tunceli-Ovacık kara yolu, kamyon, çekici, tır ve benzeri ağır vasıtalı araçlar için iki yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Ağır vasıtalı araçların Tunceli-Ovacık kara yolunu, bu tarih ve saatler dışında kullanmaları, zaruri durumlarda ise emniyet ve jandarma birimlerimizle irtibata geçilmesi önemle duyurulur."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.